【微信禁令】白宮擬允許Apple App Store在中國提供微信下載

特朗普月初簽署行政命令，宣布在45天後禁止美國個人及企業與騰訊進行與微信有關的任何交易，或令Apple需在應用商店App Store下架微信，但事件現轉機。據彭博周五（21日）引述知情人士消息指，白宮仍在研究如何實施微信禁令等技術層面的問題，以及是否允許Apple和Google在美國以外的全球應用商店提供微信下載。美國官員正商討針對微信禁令的適用範圍，預期微信不會在美國完全消失，但禁令旨在禁止該款應用在美國的下載以及更新，或意味Apple依然可以在中國應用商店App Store提供該款應用程式的下載。

根據內地財經論壇雪球網站發起的一項調查，如若非要在iPhone與微信之間二選一，選擇微信的人數是iPhone的二十倍。微信在全球用戶逾10億人，大部分內地人以及海外華人都依賴微信進行溝通、支付，因此微信在其日常生活中扮演重要角色。該禁令一旦實施，料更多手機用戶將轉投華為，利好華為手機業務。

報道稱，美國高級官員近期與美國企業接觸，了解到全面禁用微信，恐將嚴重妨礙美國科技、零售、遊戲、電信等產業發展。

知情人士又稱，對微信實施部分禁令，或意味蘋果依然可以在中國應用商店App Store提供該款應用程式的下載，星巴克等公司亦可以通過微信宣傳和處於與中國消費者的交易。禁令主要針對微信在美國App Store的下載和更新。

報道又指包括財政部長姆欽、白宮經濟顧問庫德洛、白宮律師西波隆及白宮副國家安全顧問博明在內的多位政府高官，都有參與微信禁令相關討論。

特朗普月初簽署行政命令，宣布在45天後禁止美國個人及企業與騰訊進行與微信有關的任何交易。騰訊則多次回應指，微信及WeChat屬於不同產品，直言或許有人分不清楚兩者屬於不同產品，同時指出行政命令的焦點是在美國的「WeChat」，而非在美國的其他業務，騰訊正尋求美國政府進一步澄清。