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【至叻板塊】港股上落市　資金跟着消息走

股樓投資 14:36 2020/08/22

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港股始終擺脫不了上落市的格局，就算個別板塊內的股份表現也大不同，顯示資金傾向追逐個股，而不是整個板塊。

其他文章：【港股追蹤】資金流向分化　北水動力持續減弱

今周升幅最大的5個板塊，按次序分別為一綫科網、家電、濠賭、教育和火電板塊，累計升幅介乎3.2%至5.8%。至於最差板塊，為手機零件、風電及燃氣板塊，跌幅介乎2.8%至3.2%。

表現至叻的一綫科網主要靠小米（01810）和美團（03690）帶動整個板塊向上，一周升幅達18.4%和11.6%。前者因被納入恒指成分股，股價連升數日。值得注意是，一綫科網的平均成交量不升反跌，其中騰訊（00700）的成交跌幅最顯著。

其他文章：【中概股】軟銀淡馬錫首次買入拼多多　原有股東貝萊德高瓴資本亦有增持

至於家電板塊，一周平均成交量有顯著增加，反映有新錢流入。板塊平均升幅5.1%，創維（00751）、海信家電（00921）和TCL電子（01070）分別升7.1%、9.3%及4.8%。

早前，內地公布今年第二季家電市場零售總額近2,500億元人民幣，按年增2.6%，反映行業已快速復甦。而且，傳聞各地也有家電惠民補貼促銷活動，對以舊換新、節能的家電給予消費券或現金補貼。

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記者：林衛

小米集團－W（01810） 美團點評－W（03690） 騰訊控股（00700） 行業 補貼 TCL電子（01070） 海信家電（00921） 香港股票

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