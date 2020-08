【至叻板塊】港股上落市　資金跟着消息走

港股始終擺脫不了上落市的格局,就算個別板塊內的股份表現也大不同,顯示資金傾向追逐個股,而不是整個板塊。

今周升幅最大的5個板塊,按次序分別為一綫科網、家電、濠賭、教育和火電板塊,累計升幅介乎3.2%至5.8%。至於最差板塊,為手機零件、風電及燃氣板塊,跌幅介乎2.8%至3.2%。

表現至叻的一綫科網主要靠小米(01810)和美團(03690)帶動整個板塊向上,一周升幅達18.4%和11.6%。前者因被納入恒指成分股,股價連升數日。值得注意是,一綫科網的平均成交量不升反跌,其中騰訊(00700)的成交跌幅最顯著。

至於家電板塊,一周平均成交量有顯著增加,反映有新錢流入。板塊平均升幅5.1%,創維(00751)、海信家電(00921)和TCL電子(01070)分別升7.1%、9.3%及4.8%。

早前,內地公布今年第二季家電市場零售總額近2,500億元人民幣,按年增2.6%,反映行業已快速復甦。而且,傳聞各地也有家電惠民補貼促銷活動,對以舊換新、節能的家電給予消費券或現金補貼。

記者:林衛