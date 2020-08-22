【港產口罩】實惠全線分店及網店出售CareHK口罩 售價109元起

▲ 實惠在全線分店及網點出售CareHK匯愛口罩，售價109元起。

實惠在全線分店及網店出售CareHK匯愛口罩，升級版ASTM Level 2成人及中童口罩原價每盒（50個裝）139元，會員價129元；ASTM Level 1成人及中童口罩每盒（50個裝）售109元。

CareHK匯愛口罩本港製造，升級版Level 2規格為BFE及PFE逾98%，獲ASTM F2100 Level 2及「Q嘜」優質認證。Level 1口罩規格則為BFE及PFE逾95%。成人口罩尺寸為17.5x9.5cm；中童尺寸為14.5x9.5cm。

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編輯：陳健婷