海航集團傳洽售英邁 估值70億美元

▲ 外電報道，美國私募股權投資公司Platinum正就收購海航集團旗下英邁（Ingram），進行深入談判。

外電引述消息人士報道，美國私募股權投資公司Platinum Equity就收購海航集團旗下英邁（Ingram）展開深入談判，對英邁的估值約70億美元（約542億港元），包括債務。

知情人士稱，商談依然在進行並且有機會破裂。英邁也吸引其他買家的收購興趣。海航、英邁、Platinum均不予置評。

英邁為全球最大的科技分銷商，海航在2016年以約60億美元代價收購英邁。近年海航陷入財困，脫手多項資產。海航2018年底曾表示，探討出售英邁，當時外媒報道，海航有意將英邁售予Apollo Global Management，包括債務的估值為75億美元。

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編輯：陳健婷