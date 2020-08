【港股追蹤】資金流向分化　北水動力持續減弱

中美角力升級以來,北水動力進一步縮減,由8月17至21日的一周來自港股通的淨流入只有48.1億元人民幣,較之前5個交易日減少22.6%。以港股每日過千億的成交來看,南下資金要不是好淡爭持,就是進行換馬行動,形成淨流入金額處於偏低水平。

由個股的資金流向可見,美團點評(03690)雖然染藍「撻Q」,依然是南下資金的最愛,累計淨流入26.2億元,現在看來,北水也有份趁業績前偷步炒上美團,刺激股價曾見247.4元的歷史新高。

另外,金蝶國際(00268)折讓配股,股價在8月21日一度挫6.3%至18.32元,惟北水見機不可失,趁低掃貨,同日的淨流入達6.8億元,且看往後金蝶能否止跌回升。

另外,多隻科枝股遭沽售,包括中芯國際(00981)騰訊(00700)、小米(01810)、平安好醫生(01833)。除了小米因染藍,表現特別出色之外,平安好醫生表現不濟,一周累跌5.5%。

