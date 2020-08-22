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【港股追蹤】資金流向分化　北水動力持續減弱

股樓投資 13:42 2020/08/22

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中美角力升級以來，北水動力進一步縮減，由8月17至21日的一周來自港股通的淨流入只有48.1億元人民幣，較之前5個交易日減少22.6%。以港股每日過千億的成交來看，南下資金要不是好淡爭持，就是進行換馬行動，形成淨流入金額處於偏低水平。

其他文章：【新巴城巴易手】除了新巴城巴　本港公用事業由哪些股份擁有？

由個股的資金流向可見，美團點評（03690）雖然染藍「撻Q」，依然是南下資金的最愛，累計淨流入26.2億元，現在看來，北水也有份趁業績前偷步炒上美團，刺激股價曾見247.4元的歷史新高。

另外，金蝶國際（00268）折讓配股，股價在8月21日一度挫6.3%至18.32元，惟北水見機不可失，趁低掃貨，同日的淨流入達6.8億元，且看往後金蝶能否止跌回升。

其他文章：【港股追蹤】康希諾生物上半年虧損擴大　仍未將任何產品商業化維持零收入

另外，多隻科枝股遭沽售，包括中芯國際（00981）騰訊（00700）、小米（01810）、平安好醫生（01833）。除了小米因染藍，表現特別出色之外，平安好醫生表現不濟，一周累跌5.5%。

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記者：林衛

小米集團－W（01810） 美團點評－W（03690） 騰訊控股（00700） 平安好醫生（01833） 金蝶國際（00268） 中芯國際（00981） 港股通 香港股票

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