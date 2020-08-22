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【美股消息】「中國tesla」蔚來計劃涉足全球市場 股價年內升250%

環球政經 14:40 2020/08/22

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中國最大的電動汽車製造商之一，騰訊 （00700） 持股佔比15.1%的蔚來汽車（NIO），周四（21日）宣布，正在推進向歐洲及其他地區擴張的計劃，期望能在2022年成功進軍全球市場。

近兩年前在美國上市的蔚來，是中國最接近特斯拉的競爭對手 ，旗下在售車款只有2款，分別為蔚來 ES6及蔚來 ES8，，前者約售67,500元人民幣，後者售價則高達500,000元人民幣。

由於財務危機加劇，這家中國初創企業的股價從去年的高點曾暴跌了80％以上。但在新冠肺炎爆發中期，蔚來宣布與合肥市政府進行資金談判，隨後獲包括合肥市政府在內的70億元人民幣的融資幫助。同時，據蔚來稱，7月份的蔚來汽車交付量達到3,533部，按年增長322.1%，是僅次於今年6月的史上第二高單月交付數目。蔚來第二季度總體突破了10,000輛，較去年同期大增近三倍，刺激股價暴漲了超過240％，但第二季度淨虧損仍超過11.7億元人民幣。蔚來股價周五（21日）報14.12美元，今年至今已升逾250%。

蔚來汽車創始人兼董事長李斌表示:「我們希望明年下半年，可以在一些更歡迎電動汽車的國家中進行一些初步嘗試。我們希望從歐洲開始嘗試。」他拒絕透露具體的國家名稱，但強調蔚來計劃在2023年和2024年進入全球主要市場的計劃已經在籌備之中，期望能在2022年開始，成功進軍全球市場。

同日，蔚來正式推出「BaaS」(Battery as a Service) 訂閱方案，更攜手寧德時代、國泰君安（02611）、湖北科投等成立蔚能電池資產公司，進軍車電分離業務。

「BaaS」方案讓消費者在購買蔚來車型時，能選擇以租賃方式來獲得 70kWh電量的電池組，此外，該方案還為客戶提供定期電池升級服務，有效延長電動車使用壽命。

蔚來表示，選擇「BaaS」方案購車，可享有7 萬元人民幣的折扣，後續的電池租賃價則為每月980元人民幣 。

目前為止，蔚來在中國境內共設有143座電池交換站，李斌表示，計劃明年在中國設立300座電池交換站。

 

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撰文 : 責任編輯：黃銳

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