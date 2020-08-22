【美股焦點】蘋果拆股前再創新高 美投行：iPhone 12迎十年一次超級周期

▲ 蘋果美股周五股價再創新高，市值突破2.1萬億美元。

隔夜美國科技股表現分化，蘋果（美：AAPL）仍維持凌厲升勢，周五再創新高，高見499.472美元，全日急漲5.2%，最新市值已達2.13萬億美元，為美股唯一市值高於2萬億美元的企業。投資界認為，蘋果交出超預期季度業績，加上股份1拆4憧憬、即將到來的iPhone 12周期也成為其股價上升重要動力。

下周一（24日）為蘋果拆股股權登記日，蘋果會於當日收市後記錄合資格獲取額外股票的股東，蘋果股票將於8月31日起以分拆後的股價交易。蘋果早前表示，拆股可令更多投資者更容易買到蘋果股票。

美國投行Webbush分析師Daniel Ives表示，雖然蘋果成為第一家市值達2萬億美元的美國上市公司，但由於蘋果在短期內將進入「iPhone 12超級周期」，蘋果股價仍會上漲。

Ives稱，即使受疫情影響，蘋果在未來12至18個月仍有「十年一次」的機會，預計在全球9.5億部iPhone中，大約有3.5億部將迎來換機窗口期，中國佔明年iPhone升級數量的大約20%。

Webbush予蘋果的目標價為515美元，最樂觀假設為600美元，較蘋果最新價仍有2成潛在上升空間。

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編輯：陳健婷