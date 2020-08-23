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【TikTok拆骨】TikTok挑戰特朗普交易禁令 最快周一入稟美國法院（第二版）

即市財經 17:56 2020/08/23

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TikTok傳最快下周一對特朗普禁止與字節跳動交易的行政命令提起訴訟。

TikTok被美國封殺，總統特朗普更訂立行政命令，要求美國境內個人及企業9月20日起，禁止與TikTok進行任何交易。TikTok發言人正式宣布，將會入稟美國法院，挑戰特朗普早前頒布的禁令。

字節跳動（ByteDance）旗下短視頻平台TikTok（「抖音」海外版）表示，將會入稟美國法院，以阻止華府的行政命令生效。TikTok發言人續稱，過去一年一直有對華府提出解決方案，但華府不理會事實，考慮到法治及確保公司及用戶獲到公平對待，唯有循司法途徑挑戰行政命令。

路透社：TikTok最快周一入稟

《路透》昨日引述知情人士報道，TikTok準備最快周一（24日）向特朗普的行政命令提起法律訴訟。特朗普早前簽署行政命令，禁止美國企業及個人與TikTok及其母公司字節跳動進行任何交易。

報道續引述知情人士表示，TikTok擬質疑該行政命令的合法性，同時挑戰美國政府將其列為國家安全威脅的決定。

特朗普另外也在8月14日簽署行政命令，要求字節跳動在90天內剝離TikTok美國業務。目前潛在買家包括微軟（美：MSFT）及甲骨文公司（美：ORCL）等。

TikTok早前曾表示考慮採取法律行動，公司的員工也計劃提出訴訟。報道稱，雖然訴訟不涉TikTok剝離美國業務的行政命令，但反映TikTok採用一切可能的法律依據，防止其美國業務賤賣。

（第二版更新TikTok官方回應）

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編輯：陳健婷

經濟 中美關係 路透社 美國 字節跳動 抖音

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