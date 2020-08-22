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【TikTok拆骨】TikTok傳挑戰特朗普交易禁令 最快周一提起訴訟

即市財經 11:37 2020/08/22

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TikTok傳最快下周一對特朗普禁止與字節跳動交易的行政命令提起訴訟。

路透社引述知情人士報道，TikTok準備最快周一向特朗普的行政命令提起法律訴訟，特朗普早前簽署行政命令，禁止美國企業及個人與TikTok及其母公司字節跳動（ByteDance）進行任何交易。

知情人士表示，TikTok擬質疑該行政命令的合法性，同時挑戰美國政府將其列為國家安全威脅的決定。

特朗普另外也在8月14日簽署行政命令，要求字節跳動在90天內剝離TikTok美國業務。目前潛在買家包括微軟（美：MSFT）及甲骨文公司（美：ORCL）等。

TikTok早前曾表示考慮採取法律行動，公司的員工也計劃提出訴訟。報道稱，雖然訴訟不涉TikTok剝離美國業務的行政命令，但反映TikTok採用一切可能的法律依據，防止其美國業務賤賣。

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編輯：陳健婷

美國 字節跳動 抖音

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