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【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段

股樓投資 11:59 2020/08/22

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近日香港掀起一股美股熱，但很多投資者對美股不深，連美股交易時段還未搞得清，如果你是其中一個，這篇文章就便幫到你。

一、美股交易時間

美股交易時段對應香港時間就是晚上9:30am至翌日凌晨4am，不設中午休市時間。另外又分夏令時間及冬令時間，如踏入冬令時間，美股開市及收市時間都會推遲一小時，由香港時間晚上10:30pm至翌日清晨5am

美股交易時段 香港時間 美國東部時間
夏令時段 9:30pm-4:00am 9:30am-4:00pm
冬令時段 10:30pm-5:00am 9:30am-4:00pm

二、盤前盤後交易

美股可以在開市時間外的兩個時段進行交易，該兩個時段稱為盤前／開市前(Before Market)及盤後／開市後(After Market)交易，一般報價網站都會將盤後及盤前的交易價獨立展示出來，而不會反映在交易時段的「股價」中

作用: 在交易時段外出現消息，都會反映在盤前盤後的價格當中，最常見的例子就是當公司在收市後或開市前公布業績，便會反映在其盤後價當中。

盤後交易時段 香港時間 美國東部時段
夏令時間 4:00am-8:00am 4:00pm-8:00pm
冬令時間 5:00am-9:00am 4:00pm-8:00pm

 

盤前交易時段 香港時間 美國東部時間
夏令時間 4:00pm-9:30pm 4:00am-9:30am
冬令時間 5:00pm-10:30pm 4:00am-9:30am

 

撰文 : 林展鋒

美股 香港 美國

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