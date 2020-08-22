【香港經濟】光銀：料下半年GDP收縮4.4％　港財赤或超過3,000億

隨著全球疫情引發的經濟動蕩仍然持續，同時地緣政治風險正逐步上行，本港第二季度GDP負增長9%，光銀國際發表報告指出，本港經濟下半年仍要面對更多不確定因素，而勞動市場也有惡化風險，預計下半年GDP將收縮4.4%，全年GDP跌6.7%。

報告指出，展望下半年，香港仍然面臨巨大的挑戰。首先，香港正處於新一輪疫情爆發階段，7月開始的第三輪爆發使政府再度收緊防疫措施，斬斷了經濟活動的重啟並延長了經濟復蘇路途。

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疫情新一輪的爆發或將直接影響三季度的生產活動，並加重就業市場的頹勢，從而延長目前極弱的消費需求。光銀國際認為，第三季消費活動惡化的狀況將會繼續，若此輪爆發能夠有效得到緩解，在四季度消費支出或將出現小幅反彈。

失業率在第二季創15年來最高水平，達到6.2%。光銀國際認為，儘管港府已經推出了不少紓困措施以緩解失業率的上升，但隨著疫情的第三輪爆發或將促使政府重新衡量刺激措施是否會增加新冠病毒的傳播，早前對勞動力市場的刺激可能會暫停，進而拖累整體經濟復蘇的進程。疲弱的內需將導致更多的商鋪和餐廳頂不住壓力而選擇結業，在接下來幾個月裡，失業率仍有繼續上升的可能。

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政府接連推出多保就業及舒困措施，財政司司長陳茂波表示，額外的支出將導致香港2020-21財年的預算赤字增至2,900億港元，約佔GDP的10%。然而，光銀國際認為，隨著疫情的三次爆發，經濟不確定性將會越發嚴重，這或將令財政赤字進一步擴大至3,000億港元甚至更高。

報告指，大規模的刺激措施不僅旨在克服公共健康危機，也期望借此重建香港的經濟實力。儘管在推出紓困措施之後，香港的財政儲備將低至8,000億港元，相當於約14至15個月的政府支出，但香港的財政狀況依然具有十足彈力，在財政上完全有能力應對此次經濟逆勢。

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總的來說，香港經濟在2020年下半年面臨著越來越大的不確定性，疫情讓香港勞動力市場極具惡化，生產活動所遭受的衝擊比預期持續時間更長，也更嚴重。該行預計，2020年下半年香港經濟將收縮4.4%，整體2020年經濟將同比下跌6.7%。

記者：李兆明