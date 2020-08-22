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【美股收市】美數據佳 道指收升190點 標指納指破頂

即市財經 04:12 2020/08/22

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美國經濟數據勝預期，商業活動回升至擴張水平，加上蘋果股價飆半成，刺激道指尾段一度漲逾200點，逼28000點關；標指納指齊破頂。
道指收報2,930點，升190點或0.7%；標指收報3397點，升11點或0.3%；納指收報11311點，升46點或0.4%。標指本周第2次創收市新高，納指今年已第36次創收市新高。
即將落實拆細股份的特斯拉及蘋果同創新高，蘋果收報497.48美元，升5.2%；特斯拉收報2049.98 美元，升2.4%。
外媒引述消息指，特朗普政府暗示美國公司可以繼續在中國使用微信。騰訊(00700)ADR折合港元收報539.05港元，較港收市急升4.1%。

美數據佳，為股市注入新動力 ; 與此同時，國會專責小組周五發表報告，敦促聯儲局與財政部，在協助中小企融資應對疫情方面，應該承擔更大風險，加大對中小企貸款力度。

美國8月綜合採購經理指數(PMI)由前一個月的50.3點升至54.7點，為18個月來最高，期內製造業PMI升至53.6點，服務業PMI升至54.8點，分別高於市場預期的52點和51點。指數高於50點，顯示經濟活動擴張。

美國樓市同樣強勁，7月二手樓銷售升24.7%，連續兩個月漲幅創紀錄，預期為上升14.7%。以年率計，7月銷售為586萬間，市場預期為538萬間。
另外，加拿大公布6月零售銷貨收入按月升23.7%，略低於市場預期，但已重返疫情爆發前的2月水平，主要受汽車與相關零件銷售勁升53.4%所推動；不過，初步數據顯示，7月零售銷貨收入僅升0.7%。

美元走強，美滙指數升0.4%， 金價反覆靠穩。

責任編輯：柯志宏

【拆股憧憬】蘋果市值突破2.1萬億美元 上市以來累升千倍 Tesla突破2000關升勢未停

【美國經濟】美國8月Markit製造業PMI報53.6 勝預期

PMI 美滙指數 蘋果（Apple，美：AAPL） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 疫情 美股 特朗普 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數

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