【新巴城巴易手】除了新巴城巴　本港公用事業由哪些股份擁有？

新創建(00659)繼早前把新世界第一渡輪服務60%股權予珠江船務（00560）後, 日前再宣布旗下持有新巴及城巴股權的公司，以32億元售予另類資產投資公司Templewater Bravo，英國公共交通服務公司Ascendal Group及中資企業漢思能源（00554）組成的財團。新創建在疫情影響搭載率下,仍成功出售這兩個本港主要交通項目,反映不論經濟好壞都有力提供穩定回報的公用事業，甚受海外資金的歡迎。若然被看上吸引營運者善價而沽，也有利其財務及股價表現。即使有關企業選擇繼續經營，其往績顯示其派息能力亦多數穩定，在目前超低息環境下屬吸引的投資選擇。

而目前本港不同的公用事業資產，又由甚麼股份持有？

電訊

和記電訊香港（00215）、數碼通（00315）、香港電訊（06823）、香港寬頻（01310）、中國移動（00941）旗下中移動香港

能源

水：粵海投資（00270）

電：中電控股（00002）、港燈（02638）

煤：中華煤氣（00003）

交通

海：珠江船務（00560）和新創建（00659）旗下新渡輪、香港小輪（00050）

陸：港鐵（00066）、載通（00062）旗下九巴、新創建（00659）旗下新巴及城巴(已售予Templewater Bravo，Ascendal Group及漢思能源（00554）組成的財團 )

空：國泰航空（00293）及旗下香港快運

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