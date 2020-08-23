【TikTok拆骨】TikTok美國總經理：繼續在美運營　未見員工流失

據美媒21日報道，TikTok在美國、加拿大、新西蘭和澳洲業務總經理瓦妮莎·帕帕斯（Vanessa Pappas）周四接受採訪時表示，TikTok將繼續在美國運營其熱門音樂視頻應用，無論特朗普政府對其業務的禁令會帶來甚麼後果。這是美國總統特朗普月中簽署行政命令以來，她首次接受媒體訪問。

特朗普14日簽署行政令，根據美國海外投資委員會（CFIUS）的裁定，要求字節跳動公司在90天之內出售或剝離該公司在美國的TikTok業務。

對此，帕帕斯表示，「我們已經明確表示，我們強烈反對CFIUS的結論，對我們看到的結果感到失望。我們仍然沒有看到任何證據來支持這些主張和斷言。」

針對微軟的收購談判以及甲骨文公司等的收購意向，帕帕斯不予置評。她表示，她正在為員工提供多個論壇，讓他們公開表達擔憂和憂慮，包括每周一次的市政廳會議，她會匿名回答TikTok約1,500名美國員工提出的問題。

帕帕斯說，公司沒有看到任何員工流失，並以印度為例，稱盡管印度禁用TikTok，字節跳動仍在繼續向員工支付工資。

「我們處在一個極其動盪的時代。所以我們傳達的信息是，讓我們把重點放在你能控制的事情上。」帕帕斯說，「有了薪水，我們的承諾再次堅定。我們對用戶和員工的承諾從未動搖，我們相信我們在這裡將長期運營。」

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責任編輯：李勝君