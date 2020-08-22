【中概股】阿里巴巴小米有份投資　小鵬汽車下周四紐交所掛牌上市

阿里巴巴 （09988）及小米（01810）有份投資的電動車公司小鵬汽車（美︰XPEV）即將在紐交所掛牌。據交易文件披露，小鵬汽車每股ADS發行價為11至13美元，預計發行最少8500萬股ADS，集資額介乎9.35億至11.05億美元，預計將於8月27日正式掛牌。

近年不少中國電動車公司紛紛赴美上市，不過選擇交易上不盡相同。今年美團（03690） 有份投資的理想汽車（美︰LI）就在納斯達克掛牌上市，發行價為11.5美元。2018年蔚來汽車（美：NIO） 則選擇在紐交所上市。

中國電動車品牌還包括拜騰汽車、威馬汽車，博郡汽車、天際汽車等等。

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