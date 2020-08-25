【轉型唔容易】剖析流動影片趨勢　三大關鍵引領品牌數碼轉型

2020 年是充滿挑戰的一年，疫情改變了消費者的行為和生活模式，他們更依賴網絡科技，花更多時間使用流動裝置，而這些變化於疫情過後仍會持續發展。企業如何把握網上商機，制定營銷策略，將會是品牌成長的致勝關鍵。

根據Facebook 委託尼爾森針對香港消費者在流動裝置上的使用行為，而進行的網上調查發現，84 % 的受訪者過去一年更常使用手機觀看影片，82 % 的受訪者表示未來會更常使用手機觀看影片，這顯示流動影片隨智能電話大眾化而變得更普及。另外， 86 % 的受訪者認為，網上影片是幫助他們發現新品牌或新產品的最佳媒介。調查進一步歸納出有效幫助品牌數碼轉型的三大關鍵趨勢：互動元素、網絡紅人、以及限時動態。



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趨勢一：互動元素增添影片趣味性，提升品牌印象

根據這項調查，有高達 98 % 的受訪者表示，於過去七日內曾在 Facebook 或 Instagram 上觀看不同長度的影片，其中有 85% 的受訪者比過去一年，更常觀看或播放具有互動元素的影片內容，而有87% 的受訪者則表示具有互動元素的影片內容有助他們了解品牌。



大部分受訪者(87%) 亦表示期待未來能看到或體驗更多含有互動元素的影片內容。由此可見，具互動元素的影片已成為接觸消費者的重要媒介，企業可善用社交平台上的功能，包括貼圖、濾鏡、投票元素來創作影片，或製作可觀眾互動或玩遊戲的內容，拉近品牌消費者之間的距離，建立有趣活潑和具創意力的品牌形象。

趨勢二：網絡紅人促進顧客對品牌的關注和購買欲

近幾年，網絡紅人成為了新興的營銷策略，不少企業會邀請他們幫忙推廣其產品和服務，期望能透過他們的知名度來增加人們對品牌的關注。調查指出，有四分一的受訪者表示他們會在 Facebook 或 Instagram 上觀看網絡紅人所拍攝的影片廣告；亦有過半數的受訪者認為網絡紅人於影片介紹產品的優點與缺點，並分享用後感，有助增加廣告的透明度，更容易獲得消費者的信任。



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趨勢三：限時動態更吸引注意力且傳遞品牌故事

在2019 年 ，Instagram 限時動態的每日活躍用戶已達到 5 億人。該調查發現，高達93 % 的受訪者表示於過去七日內曾看過限時動態；82% 的受訪者認同限時動態能讓他們輕鬆了解影片內容，更容易吸引他們的注意力；79% 的受訪者認為，品牌應該用限時動態來介紹品牌故事和商品特點。調查亦發現，限時動態廣告能觸發Z世代消費者有進一步行動，當中有超過一半受訪者會發掘新的品牌或商品、於網店或官網搜尋相關資訊，以及點擊連結觀看影片或購買產品。可見限時動態廣告對年輕族群是提升購買率的營銷利器。

這項調查也剖析了流動影片廣告在營銷漏斗不同階段中的影響力。結果顯示，在初期的發現品牌階段，69%的受訪者表示流動影片廣告增加他們對品牌的注意力、好感度與記憶度。在中期的了解品牌的過程中，61%的受訪者表示觀看Facebook 及 Instagram 影片廣告後能引起共鳴。在最後的轉換階段，58 % 的受訪者認為，觀看 Facebook 及 Instagram 影片廣告會提升購買意欲，更有超過五成的人會購買廣告中的產品。

我們深信在後疫情時代，網上活動成爲主流，企業可參考流動影片的廣告趨勢，包括透過網絡紅人製作宣傳影片來推廣品牌、為影片注入不同的互動元素，或利用限時動態作為媒介，發佈影片廣告，以增加品牌的曝光率，並開拓更多網上商機。