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【新股IPO】阿里巴巴投資小鵬汽車周四紐交所掛牌　發行價最高13美元

即市財經 21:40 2020/08/23

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小鵬汽車27日正式登陸紐交所。

阿里巴巴 （09988） 有份投資的電動車公司小鵬汽車（美︰XPEV）即將在紐交所掛牌，據交易文件披露，小鵬汽車每股ADS發行價為11至13美元，預計發行最少8500萬股ADS，集資額介乎9.35億至11.05億美元（約73億至86億元），預計將於8月27日正式掛牌。

按照綠鞋機制，小鵬汽車最多額外發行1275萬股ADS，假設額外配股權悉數行使，集資規模將增至介乎10.75億至12.71億美元。集資所得50%將用於研發智能電動車及相關技術；30%將用於擴張銷售及市場推廣渠道；20%將用於企業用途，包括營運資本需要。

相關文章︰【新股IPO】小鵬汽車集資78億　傳8月27日赴美上市

【美股焦點】小鵬汽車走赴美上市前融資4億美元 阿里巴巴參與投資

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編輯︰侯景成

美股 汽車 阿里巴巴－SW（09988） 美元 集資 配股 電動車 IPO

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