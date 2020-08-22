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【中概股】軟銀淡馬錫首次買入拼多多　原有股東貝萊德高瓴資本亦有增持

股樓投資 01:33 2020/08/22

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在美國上市的中概股拼多多（PDD），第二季獲多間知名投資公司入股，令其原有已星光熠熠的股東陣容更添星味。

其中軟銀、淡馬錫及加拿大退休金計劃投資委員會等，在今年首次買入拼多多。原有的股東亦有不少增持，先鋒基金（Vanguardanguard）在期內增持555萬股，而老牌對冲基金文藝復興科技基金（Renaissance Technologies）、貝萊德（Blackrock）、高瓴資本（Hillhouse Capital）亦分別增持逾100萬股。

公司於第二季收入達到121.9億元人民幣，按去年同期升67.2%，略低於市場預期的122.04元人民幣；月活躍用戶於第二季達到5.69億，按年增55%。

 

 

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撰文 : 謝克迪，周兆邦

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