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【美國大選】美國郵政局長稱　將保證按時送達郵寄選票

即市財經 00:55 2020/08/22

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美國郵政局長德喬伊（Louis DeJoy）為其對美國郵政服務系統的管理工作辯解稱，該機構「完全有能力」處理11月大選中預計數量空前的郵寄選票。不過，他促請選民至少在其州份限期之前一周寄出選票。

德喬伊周五在參議院國土安全委員會聽證會上表示，國會對該機構嚴峻的財務狀況負有責任，他敦促國會制定立法，向美國郵政提供財政援助，以解決新冠肺炎疫情構成的財務狀況影響。

為削減開支，美國郵政在運營方面作出變更，如減少額外運件行程，郵政工會指責延遲運送。郵件延遲的投訴已蔓延到11月的大選，因應疫情持續，郵寄選票料達歷史最高水平。

面對公眾強烈抗議，德喬伊本周已暫停部分營運變更，如拆除郵件處理設備和收集箱，直至選舉結束。

他又表示, 無意把任何已拆除的郵件分揀機, 重新帶回來。據他稱, 美國郵政過去十年，已移走了3.5萬個收件箱。

特朗普批評郵寄選票的做法，在沒有證據的情況下聲稱這會增加舞弊的可能性，並將有利於民主黨。民主黨表示，近來郵政系統工作速度下降和縮減成本的措施，可能是打壓郵寄投票的行動之一。

眾議院定於當地時間周六召開會議，對一項法案進行投票，該法案將禁止美國郵政作出業務變更，直至大選結束，並向其緊急撥款250億美元（約1,950億港元。下周一，民主黨領導的眾議院監督和改革委員會，將向德喬伊及董事會主席鄧肯（Robert Duncan）提問。

政治 總統大選 美國 特朗普 選舉 疫情 美國民主黨 新冠肺炎疫情

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