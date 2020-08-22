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【周末理財智慧】籌劃財務自由大計　「72法則」你要識　投資翻倍時間有得計

理財智慧 00:41 2020/08/22

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貶下眼又來到八月下旬，原來2020年只剩下4個月左右，時間過得真快，日日夜夜追求財務自由的你我他，怎可以蹉跎時間呢！繼續把握周末時光，增進理財知識，拉近你和「財務自由」的距離。

趁着周末，快點部署你的財務自由計劃！經濟學者林本利（林Sir）曾分享自己年輕時的人生規劃！他勉勵20歲出頭的年輕人，第一步是努力儲錢、努力工作及進修。累積一定儲蓄後再解決住屋問題，在適當時機（市況合適、並非樓價最高峰之時）上車，擁有自置居所後便要着手投資，為自己製造被動收入。

即睇林Sir的心得：【財務自由教室】做好人生理財規劃　林本利的20‧30‧40理財之道

 

計劃你的財務自由之路，神奇的「72法則」幫到你。「72法則」可以幫你估算將投資翻一倍所需要的時間。

假設你需要在10年內將資金翻一倍，回報率要多少才能做得到？又假設，你的預計回報率為3%，多久才能將錢翻一倍？

即刻Click入去睇答案：【財務自由】投資翻倍時間有得計！　 神奇數字「72法則」幫到你

 

買股票，不是入賭場「賭大細」，增進投資知識才可提高獲利機會，今個周末重溫德國股神的投資智慧吧。「對猶豫不決的人來說，行情不是太高就是太低；而決定不是太晚就是太早。」

已故的「德國股神」科斯托蘭尼認為，股市中90%人是膽小鬼，沒有膽識和決心在高位出貨、低位買進。他認為成功投資者的特質，包括耐心、具思考能力，也要有堅定的性格。大家自問有沒有這些特質？

即睇：【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧

 

 

 

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責任編輯：葉卓偉

欄名 : 周末理財智慧

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