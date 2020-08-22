【提提你】八達通日日賞8月31日終止　記得限期前用埋佢

近期走入惠康超級市場，相信大家也被宣傳全新儲分計劃、林子祥主唱的廣告歌洗腦。惠康鋪天蓋地宣傳全新儲分獎賞計劃「yuu」的時候，大家還記得舊儲分計劃「八達通日日賞」嗎？

八達通公司在今年5月底宣布，「八達通日日賞計劃」將於2020年8月31日終止。今年7月2日起已經不接受新會員登記，客戶在7月29日之後已不能賺取「日日賞$」。據八達通網站，目前尚能使用「日日賞$」的商戶只餘下惠康及同系其他超市品牌。

大家記得在8月31日或之前，於惠康超級市場、Market Place by Jasons、 3hreesixty及Jasons Ichiba使用餘下的「日日賞$」。

想知道八達通內還有多少「日日賞$」，可透過八達通App、或各區八達通服務站（主要位於港鐵站）查閱。

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責任編輯：葉卓偉