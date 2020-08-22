【美股焦點】蘋果市值突破2.1萬億美元 上市至今累升過千倍 股份拆細升勢未止

▲ 蘋果股價多年來經4次拆細，惟升勢未止。

蘋果（美︰AAPL）自宣布股份1拆4以來，近日走勢強勁。周五（21日）股價再漲逾4%，高見493.59美元，市值進一步突破2.1萬億美元。目前蘋果為美股市值最大企業，亦是唯一市值高於2萬億美元的企業。

自1980年上市以來，連同今次拆股，蘋果共有5次拆細股票。蘋果於1980年上時發行價為22美元，未計及即將進行的拆股，直到目前共經歷4次拆股，即由持有1股變成56股（今次拆股後變成224股），累計賺幅達1255倍。

蘋果股份拆細紀綠 1987年5月15日 1拆2 2000年6月21日 1拆2 2005年2月18日 1拆2 2014年6月6日 1拆7 2020年8月28日（8月31日生效） 1拆4

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編輯︰侯景成