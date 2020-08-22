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【拆股憧憬】蘋果市值突破2.1萬億美元 上市以來累升千倍 Tesla突破2000關升勢未停

即市財經 00:17 2020/08/22

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蘋果（美︰AAPL）自宣布股份1拆4以來，近日走勢強勁。周五（21日）股價再漲逾4%，高見493.59美元，市值進一步突破2.1萬億美元。目前蘋果為美股市值最大企業，亦是唯一市值高於2萬億美元的企業。

自1980年上市以來，連同今次拆股，蘋果共有5次拆細股票。蘋果於1980年上時發行價為22美元，未計及即將進行的拆股，直到目前共經歷4次拆股，即由持有1股變成56股（今次拆股後變成224股），累計賺幅達1255倍。

蘋果股份拆細紀綠
1987年5月15日 1拆2
2000年6月21日 1拆2
2005年2月18日 1拆2
2014年6月6日 1拆7
2020年8月28日（8月31日生效） 1拆4

Tesla股價破2000美元

美國電動車公司Tesla（美︰Tesla）宣布股份1拆5後，其股價同樣飆升。在突破2000美元大關後升勢仍未停，最新升逾4%，高見2092.1美元。作為電動行行業的領先者，外界一向將其視為「汽車界的蘋果」，因當年蘋果靠着iPhone改變了手機市場，令全世界進入智能電話時代，而如今Tesla亦有類似勢頭，在電動車及自動駕駛技術方面領先全球。

Tesla2010年上市時，其發行價為17美元，換言之，其上市至今類計升幅為122倍。

相關文章︰【5G時代】蘋果控制 iPhone成本　零件供應商未必受惠5G？

【美股焦點】兩年市值翻一倍！蘋果成史上首隻兩萬億美元市值股份

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編輯︰侯景成

Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 蘋果（Apple，美：AAPL） 經濟 美股

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