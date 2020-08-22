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【港股追蹤】錢繼續燒 網上醫療股宜換馬電商股

股樓投資 00:22 2020/08/22

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網上醫療股在疫情期間曾風光一時，然而卻始終未能證明盈利能力之下，短期內的走勢或不如其他新經濟板塊。

網上醫療股平安好醫生（01833）在上半年疫情仍然錄逾2億元虧損。結果全日收報110元跌5%。集團管理層今日一度被問及公司何時會轉虧為盈，管理層未有正面回應，僅表示虧損正在收窄，未來將投入更多資源，以提升公司的競爭力。這反映平安好醫生目前扭虧方面未有時間表。下周可能要考驗5至6月主要支持，暨心理關口100元。

相關文章：【港股追蹤】平安好醫生績後捱沽　最多曾跌逾10% 

至於同樣於今年受追捧，一度被指有力染藍的阿里健康（00241），今日也受平安好醫生業績消息影響，也跌1.6%報18.88元。至截至3月，阿里健康亦錄得659萬元虧損。情況雖較平安好醫生好一點，亦反映其業務在疫情期間，依然未能把全數收入轉化為盈利。加上染藍落空，近日正下試18.6元主要支持位。一旦下周連這支持也不保，亦時要下試5月底部約17元。

相對下，其他新經濟股如阿里巴巴(09988)、京東(09618)甚至剛公布業績的美團(03690)等電商企業，在上半年疫情中的盈利能力，都比上述兩股為佳。短期內相信會繼續跑贏對方，早前高位追入平安好醫生和阿里健康者，進行換馬相信有助控制回報。

相關文章：【阿里巴巴業績】網購雙雄齊報捷 阿里京東上望300元大關

 

 

撰文 : 李尚毅, 趙家盈

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