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【微信禁令】騰訊ADR較港升4.1%　特朗普擬允許美國公司在華繼續使用微信

即市財經 05:26 2020/08/22

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外電報道，美國總統特朗普暗示美國公司可繼續在中國使用微信，騰訊ADR升逾2%。

騰訊 （00700） 突然在外圍發力，外電引述知情人士表示，特朗普政府正暗示美國公司可以繼續在中國使用微信。騰訊在德國掛牌的預託證券升5.4%，在美預託證券（ADR）收市升5%，折算539.2港元，較港收市價高4.1%。

知情人士指，美國政府仍在研究如何實施微信禁令等技術層面的問題，以及是否允許蘋果（美：AAPL）和Google（美：GOOG）在美國以外的全球應用商店提供微信下載。

特朗普月初簽署行政命令，在45天後，限制美國企業及個人進行與微信相關的交易。騰訊管理層月中在業績會上曾經多次強調，微信及WeChat屬於不同產品。

相關文章：

【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）

【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　美官員：只限微信、騰訊收復一半跌幅（第四版）

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編輯：陳健婷

香港股票 騰訊控股（00700） 特朗普 微信

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