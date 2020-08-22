【微信禁令】騰訊ADR升5%　特朗普擬允許美企在華使用微信

▲ 外電報道，美國總統特朗普暗示美國公司可繼續在中國使用微信，騰訊ADR升逾2%。

騰訊 （00700） 突然在外圍發力，外電引述知情人士表示，特朗普政府正暗示包括蘋果（美：AAPL）等美國公司可以繼續在中國使用微信。騰訊在德國掛牌的預託證券升5.4%，在美預託證券（ADR）收市升5%，折算539.2港元，較港收市價高4%。

報道稱，美國高級官員近期與企業接觸，意識到若全面禁止該款軟件可能會打擊美國科技、零售、遊戲、通訊及其他行業。

知情人士指，美國政府仍在研究如何實施微信禁令等技術層面的問題，以及是否允許蘋果（美：AAPL）和Google（美：GOOG）在美國以外的全球應用商店提供微信下載。美國官員正商討針對微信禁令的適用範圍。美國官員預期微信不會在美國完全消失，但禁令旨在禁止該款應用在美國的下載以及更新。

知情人士又稱，對微信實施部分禁令，或意味蘋果依然可以在中國應用商店App Store提供該款應用程式的下載，星巴克等公司亦可以通過微信宣傳和處於與中國消費者的交易。禁令主要針對微信在美國App Store的下載和更新。

特朗普月初簽署行政命令，在45天後，限制美國企業及個人進行與微信相關的交易。騰訊管理層月中在業績會上曾經多次強調，微信及WeChat屬於不同產品。

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編輯：陳健婷