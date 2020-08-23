【樓市現象】慘受港島藍籌屋苑冧價牽連 北角康澤花園勁減140萬沽出

過去一個月二手出現減價潮，多個藍籌屋苑造價愈來愈低，其中鰂魚涌兩個最受中產捧場的屋苑太古城及康怡花園，樓價屢錄低價成交，太古城早前曾錄兩房單位呎價低至呎1.7萬元成交，創同類單位新低。而康怡花園早前一個實用面積616平方呎的低層單位，以1,000萬元易手，呎價16,234元，較市價低一成。

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市場購買力集中在優質藍籌屋苑，鄰區的北角，大碼單位的業主要劈價更多才成功吸客。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角康澤花園D座低層02室，實用面積574平方呎，3房間隔，座向東面，望樓景，業主原開價1,100萬元，放盤2個月，最後要勁減140萬元或12.7%，最終以960萬元沽出，實用面積呎價16,725元，低市價約5%。



不過，原業主為長情業主，持貨達35年大賺離場。據了解，原業主早於1985年10月一手購入上述單位，當時作價51.9萬元，持貨近35年至今轉售，賬面獲利908.1萬元，單位期內升值逾17倍。

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位於北角半山的寶馬山花園也錄減價達7%的成交，呎價低至1.8萬元。利嘉閣地產高級經理陳少威表示，寶馬山花園7座低層B室剛錄二手成交個案，單位實用面積約588方呎，原則一房，現改裝為兩房間隔，外望享開揚泳池景觀。單位原叫價1,150萬元，並後累減至1,068萬元完成交易，減價82萬元或約7%，折合實用面積呎價約18,163元。據悉，原業主於2016年2月，以約825萬元購入上述單位。持貨4年，現轉手帳面獲利約243萬元，物業升值約29%。陳少威補充，寶馬山花園本月至今暫錄上述首宗二手成交個案。屋苑現時有約15個單位放售，最低叫價由1,150萬元起。

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寶馬山花園的二手買賣成交不多，對上的成交為6月份，當時錄得兩宗成交，平均呎價約22,400元水平，換言之，上述最近成交的呎價僅18,163元，較早前的成交呎價明顯大跌。

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記者：陳詠妍