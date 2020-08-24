【加速轉型】疫情激發企業數碼轉型　如何加快步伐？

面對現時本港不穩定的市場因素，企業更應審視其數碼轉型策略並積極投入新科技以完善日常工作，當中的關鍵在於善用科技把恆常工序數碼化。

然而，致使本港數碼轉型步伐停滯不前的因素仍然存在。當中，有研究顯示43%的香港員工較不願意為提升工作效率和生產力而嘗試新科技及新工作模式。此外，普遍香港員工也缺乏新科技的相關技能，加上整合固有系統的難度，令企業科技開發及應用未能普及。

低代碼(low-code)技術的價值因而被受重視。低代碼技術是透過可視化模組開發軟件的方式，有效簡化及完全省卻手寫編碼的需要。即使使用者缺乏編寫代碼的能力及科技背景，此技術都能賦予他們空間利用圖像界面，以最少的編程需要，簡易快捷地構建及設定軟件。因此，透過提高員工在軟件開發的參與機會及助企業擺脫固有系統造成的僵局，低代碼技術能帶領本港的數碼轉型提升至更高層次。



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香港企業的應用程式開發挑戰

普遍而言，有能力的開發人員是稀少的資源而招聘亦相當昂貴，有本港僱主在報導反映，除銷售人員外，填補工程及IT人才的空缺最為困難。近期一項調查亦訪問了香港的企業管理層及IT決策人，當中66%的受訪者認為難以取得資金是推行業務流程數碼化的主要阻礙，進一步印證了我們跟IDC合作研究的結果 ── 人才及資金的缺乏為應用程式開發的三大挑戰之一。

由於不同系統、技術及環境因素的兼容問題會對研發工作造成阻礙，整合上的困難也被認為是應用程式開發的主要挑戰之一。事實上，數碼化業務對系統及技術等多樣的整合需求正急速增長，亦只會在未來更多新興科技的出現下更見上升。然而，利用手動編程為企業度身整合其應用程式及系統的過程可長達數個月，變相令本港的科技步伐緩慢。



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Low-code技術助企業、員工引領數碼化之路

低代碼技術的可視化特點給予企業用家無需編程即可建立應用程式的空間，鼓勵企業所有成員合作構建出最佳方案。因此，低代碼技術方便開發人員，甚至企業所有成員發揮科技創意，涉足本身局限於IT部門的數碼化項目，大大提升員工生產力，並令系統及技術整合的效率緊貼商業需要。

同時，開發人員也可善用內置的模組及直觀的拖放工具更明快地設定程式及完成整合，而只在必要時改回手寫編碼，省卻大量應用程式開發及管理的時間，以投放到專業設計及策劃工作上，並專注於創新方案及完善客戶體驗。

此外，低代碼技術的模組原理讓軟件開發人員易於在不影響其他程式運作及無需長時間整頓的情況下，轉移、升級及更換過時的程式，利用現有的科技條件並加以補充，以滿足實際商業需要。

低代碼技術對數碼轉型的裨益顯然易見，透過減少或完全省卻編程的需要，所有企業成員均有機會參與應用程式開發。隨著他們汲取更多開發上的經驗及對本身的科技能力更有信心，低代碼技術將有望為本港塑造良好的創新商業文化及加快數碼轉型的步伐。