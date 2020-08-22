【樓市現象】豪宅屋仔業主爭相壯士斷臂離場 溱喬13年貨慘蝕350萬

疫情雖然有回穩，但本港經濟前景未明，不少準買家雖然出手入市，但大額物業去貨難度較大，過去一個月，市場錄得多宗大額物業蝕讓成交，日前溱喬一名持貨13年的業主，劈價11%，賬面蝕350萬元離場。

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世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，市場新近錄得西貢溱喬單號排屋別墅成交，實用面積2,077平方呎，4房3廳間隔，望內園景觀。單位原叫價3,600萬元，減價400萬，減幅達11.1%，終以3,200萬元沽出，實用面積呎價15,407元。現時溱喬實用面積平均呎價約18,522水平，上述成交較市價低出17%。據了解，原業主於2007年4月購入上址，當時作價3,550萬元，持貨逾13年至今沽售，賬面蝕350萬元離場，蝕讓幅度10%。

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溱喬於8月初時也出現大幅劈價成交，也屬單號屋，面積1,233方呎，業主最初開價2600萬，因業主打算移民，減價加快沽貨套現，議價後以2,280萬成交，呎價18,491元。據了解，原業主於2007年以2080萬購入該址，持貨13年，是次轉手帳面獲利200萬離場。

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同時，赤柱富豪海灣洋房也錄大幅蝕讓個案。市傳指赤柱富豪海灣A型單號屋，實用面積3,034平方呎，原業主以7,000萬元將物業售出，呎價23,072元。據悉原業主於2013年以約7,880萬元購入物業，是次易手帳面蝕讓880萬元，若計入稅項及代理佣金等，估計原業主蝕讓金額高達逾1,200萬元，屬近期最大宗蝕讓個案。

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