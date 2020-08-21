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康希諾半年虧損擴大至1億 研發開支按年增88%

即市財經 23:05 2020/08/21

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康希諾半年虧損擴大至1億元人民幣，正推動新冠疫苗國際多中心三期臨床試驗。

康希諾 （06185） 公佈，上半年經營虧損由去年同期的8855萬元（人民幣，下同）擴大至1.23億元；期內虧損及綜合虧損總額則由去年同期的6968萬元擴大至1億元（人民幣，下同），每股虧損0.46元。

康希諾上半年研發開支按年增加88%至1.08億元。截至6月底，康希諾現金及現金等價物達5.5億元。

康希諾表示，正為13個疾病領域研發16種在研疫苗。除了預防腦膜炎球菌感染及依波拉病毒疫病的三項臨近商業化疫苗產品之外，有七種在研疫苗處於臨床試驗階段或臨床試驗申請階段。

康希諾續指，目前正在與多個國家聯繫，計劃儘快推動新冠疫苗Ad5-nCoV國際多中心III期臨床試驗。

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【新冠肺炎】康希諾：新冠疫苗Ad5-nCov三期臨床試驗尚未入組

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編輯：陳健婷

香港股票 康希諾生物－B（06185）

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