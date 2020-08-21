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【港股業績】下周公布業績　主要港股一覽

股樓投資 23:10 2020/08/21

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業績期快將接近尾聲，下周主要由大型中資股公布業績。除了一眾大型內銀內險，個別注目的中資股如中石油（00857）、中芯國際（00981）和蒙牛乳業（02319）亦會公布業績。

下周公布業績重點港股名單如下。

8月24日（周一）將公布業績的公司包括：越秀地產（00123），恒騰網絡（00136），康師傅（00322），中國海外發展（00688），現代牧業（01117），周黑鴨（01458），瑞聲科技（02018），復宏漢霖-B（02696），富力地產（02777），易鑫集團（02858），中信証券（06030），保利物業（06049），思摩爾國際（06969），九毛九（09922）。

8月25日（周二）將公布業績的公司包括︰昆侖能源（00135），粵海投資 （00270），中國食品（00506），世茂集團 （00813），白雲山（00874），中國太平（00966），中石化油服（01033），TCL電子（01070），好孩子國際（01086），H&H國際控股 （01112），創夢天地（01119），華潤燃氣（01193），中國聖牧（01432），麗珠醫藥 （01513），頤海國際 （01579），中糧肉食（01610），招金礦業（01818），融創中國（01918），復星旅遊文化（01992），碧桂園（02007），安踏體育（02020），中國聯塑（02128），復星醫藥（02196），申洲國際（02313），永達汽車（03669），海吉亞醫療（06078），海底撈（06862），康基醫療（09997）。

8月26日（周三）將公布業績的公司包括：信和置業 （00083），瑞安房地產（00272），中手游（00302），馬鞍山鋼鐵（00323），上海石油化工（00338），華誼騰訊娛樂（00419），大新金融 （00440），電視廣播（00511），呷哺呷哺 （00520），味千(中國) （00538），中國通信服務（00552），北京首都機場（00694），中國石油股份（00857），威高股份（01066），石藥集團（01093），華潤置地（01109），雅士利國際（01230），雷蛇（01337），美圖公司（01357），新福港（01477），天倫燃氣（01600），信達生物（01801），小米集團-W（01810），中廣核電力（01816），永升生活服務（01995），邁博藥業-B（02181），華融投資股份（02277），蒙牛乳業（02319），大新銀行（02356），中國人壽（02628），中海油田服務（02883），交銀國際（03329），中國龍工 （03339），重慶農村商業銀行（03618），翰森製藥（03692），中車時代電氣（03898），眾安在線（06060），碧桂園服務（06098），光大證券（06178），HTSC（06886）。

8月27日（周四）將公布業績的公司包括：鷹君（00041），周生生（00116），嘉里物流（00636），復星國際（00656），恒大健康(五百)（00708），網龍（00777），中芯國際（00981），中信銀行（00998），香港電視 （01137），中遠海運港口 （01199），山東黃金（01787），新高教集團（02001），中集集團 （02039），綠葉製藥（02186），萬科企業 （02202），中國平安（02318），心動公司（02400），中國鋁業（02600），華潤醫藥 （03320），聯想控股（03396），綠城中國 （03900），金界控股（03918），百濟神州 （06160），太興集團（06811），移卡（09923），綠城管理控股（09979），建業新生活（09983）。

8月28日（周五）將公布業績的公司包括：招商局港口（00144），建滔集團（00148），青島啤酒（00168），江蘇寧滬高速（00177），新濠國際（00200），中信股份（00267），比亞迪電子 （00285），鞍鋼股份（00347），江西銅業（00358），北控水務集團（00371），中國石油化工股份（00386），中國中鐵（00390），東風集團股份（00489），稻香控股（00573），中國東方航空（00670），中國國航（00753），中興通訊 （00763），同程藝龍 （00780），建設銀行（00939），大唐發電（00991），南方航空（01055），中國神華（01088），中國生物製藥 （01177），比亞迪股份（01211），農業銀行（01288），廣匯寶信（01293），特步國際（01368），工商銀行（01398），中國再保險 （01508），華潤醫療（01515），歌禮製藥-B（01672），中國中車（01766），廣發証券（01776），中國交通建設（01800），建滔積層板（01888），中遠海控（01919），康寧醫院（02120），金風科技（02208），長城汽車（02333），啓明醫療-B（02500），中國建材（03323），交通銀行（03328），達利食品（03799），保利協鑫能源（03800），中國重汽（03808），洛陽鉬業（03993），中煙香港（06055），招商證券（06099），中國光大銀行（06818），海通證券 （06837），中國銀河（06881），康寧傑瑞製藥-B（09966），祖龍娛樂（09990）。

撰文 : 李尚毅, 趙家盈

中國平安（02318） 瑞聲科技（02018） 中芯國際（00981） 蒙牛乳業（02319） 工商銀行（01398） 農業銀行（01288） 中國人壽（02628） 碧桂園（02007） 中國石油股份（00857） 經濟

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