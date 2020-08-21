【業績】東江集團上半年少賺63.7% 中期息2仙

▲ 東江集團上半年業績受疫情拖累，純利下跌逾6成。

東江集團 （02283） 公布，截至6月底止中期業績，期內收入按年跌27.4%至7.29億元；股東應佔溢利為4135.7萬元，按年減少63.7%；每股盈利5仙，派中期息每股2仙。集團表示，上半年受疫情影響，各地在不同時間啟動防疫封鎖及其他預防措施以遏制各地的疫情，影響集團生產，以及全球總體消費及經濟，消費品客戶亦因而要求延遲交付訂單，拖累收入下滑。

2020 年上半年，手機及可穿戴設備板塊收入按年減少11.7%，由於多數海外訂單應客戶要求而延遲交付，部分將延遞至第三季度。集團對全年手機及可穿戴設備板塊仍抱持信心，亦相信多元化策略可有效平衡單一品牌客戶風險。

智能家居板塊上半年收入也受全球實體零售店面關閉影響，北美兩家智能家居龍頭品牌客戶均要求推遲交付產品，以及暫停部分新產品開發計劃，令該分部上半年收入按年下跌32.6%。醫療及個人護理板塊因市場需求穩定，收入較去年同期增加3.3%，預期此板塊受經濟周期影響較少，表現將保持平穩向好。

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編輯︰侯景成