  • 31°C
香港時間 : 2020822日 (六) 14:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股戰報】消息指金正恩已昏迷不醒　近期照片全是偽造？

環球政經 23:14 2020/08/21

分享：

北韓領導人金正恩日前被爆健康出現問題，北韓政局持續受外界關注，隨後他多次高調現身闢謠。不過南韓前總統金大中幕僚張誠珉本周五（21日）突然宣稱，金正恩近期的照片都是偽造，本人實際上已經昏迷不醒。

張誠珉指，根據他獲得的消息，金正恩已陷入昏迷狀態，而北韓近月發布的相關照片，都是偽造的。張誠珉稱：「我認為金正恩處於昏迷狀態，但生命尚未結束，尚且無法有一個完整的繼任模式。但由於北韓政府無法長期維持真空狀態，因此金與正才會被推派出來掌握國政。」

相關文章：【北韓政局】金正恩現身「疑點重重」　眼尖網民圈出這些疑點

日前曾有韓媒報道指，南韓國情院接到消息指，金正恩下放部份權力給其胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正，目的就是讓金與正「掌握國政」，以減輕執政壓力。不過，這並不代表金正恩決定由金與正作為其北韓接班人。

相關文章：金正恩視察養雞場 分析：北韓正面臨補給品不足困境

對於金正恩下放權力一事，張誠珉表示：「在北韓，除非領導人病重或發生政變被取而代之，否則他們不會把權力交給任何人。」

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 李勝男

相關文章

金正恩相隔20天再次露面，力闢去世謠言？
2020/05/02
金正恩相隔20天再次露面，力闢去世謠言？
【北韓政局】金正恩現身「疑點重重」　眼尖網民圈出這些疑點
2020/05/03
【北韓政局】金正恩現身「疑點重重」　眼尖網民圈出這些疑點
金正恩視察醫院建築地盤　批團隊粗心盲目推進工作
2020/07/20
金正恩視察醫院建築地盤　批團隊粗心盲目推進工作
金正恩視察養雞場 分析：北韓正面臨補給品不足困境
2020/07/23
金正恩視察養雞場 分析：北韓正面臨補給品不足困境
平壤收緊防疫措施 境內密集式設置防疫哨所
2020/07/29
平壤收緊防疫措施 境內密集式設置防疫哨所
金正恩 金與正 偽造 南韓 北韓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【網民熱話】一家三口月入$28,000　$17,500月租單位寧租不供！
【網民熱話】一家三口月入$28,000　$17,500月租單位寧租不供！
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【美股分析】「商品大王」羅傑斯警告：恐見到一生中最嚴重金融危機
【美股分析】「商品大王」羅傑斯警告：恐見到一生中最嚴重金融危機
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！