【北韓政局】消息指金正恩已昏迷不醒　近期照片全是偽造？

北韓領導人金正恩日前被爆健康出現問題，北韓政局持續受外界關注，隨後他多次高調現身闢謠。不過南韓前總統金大中幕僚張誠珉本周五（21日）突然宣稱，金正恩近期的照片都是偽造，本人實際上已經昏迷不醒。

張誠珉指，根據他獲得的消息，金正恩已陷入昏迷狀態，而北韓近月發布的相關照片，都是偽造的。張誠珉稱：「我認為金正恩處於昏迷狀態，但生命尚未結束，尚且無法有一個完整的繼任模式。但由於北韓政府無法長期維持真空狀態，因此金與正才會被推派出來掌握國政。」

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日前曾有韓媒報道指，南韓國情院接到消息指，金正恩下放部份權力給其胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正，目的就是讓金與正「掌握國政」，以減輕執政壓力。不過，這並不代表金正恩決定由金與正作為其北韓接班人。

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對於金正恩下放權力一事，張誠珉表示：「在北韓，除非領導人病重或發生政變被取而代之，否則他們不會把權力交給任何人。」

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