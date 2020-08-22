【筍盤推介】裝修新淨連露台光猛3房 樓價唔使7球 比市價平7%
近日本港確診人數持續減少，疫情暫趨穩定，一手市場未有全新項目開售，準買家更積極於二手市場尋盤，樓市氣氛漸回暖，市場上的筍盤價持續減少。以下介紹的栢慧豪園3房放盤，單位裝修企理，也設有大露台，叫價為680萬元，每呎叫價只為11,390元，較同屋苑呎價平近7%，不需700萬元就可購入3房單位，換樓人士可留意一下。
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放盤詳細資料如下：
|物業地址：
|天水圍栢慧豪園1座低層A室 (物業編號: M300130145)
|實用面積：
|597平方呎
|間隔：
|3房
|叫價：
|698萬-->680萬元（減18萬元）
|賣點：
|
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以下為單位相片:
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註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 記者 陳詠妍