【筍盤推介】裝修新淨連露台光猛3房 樓價唔使7球 比市價平7%

近日本港確診人數持續減少，疫情暫趨穩定，一手市場未有全新項目開售，準買家更積極於二手市場尋盤，樓市氣氛漸回暖，市場上的筍盤價持續減少。以下介紹的栢慧豪園3房放盤，單位裝修企理，也設有大露台，叫價為680萬元，每呎叫價只為11,390元，較同屋苑呎價平近7%，不需700萬元就可購入3房單位，換樓人士可留意一下。

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放盤詳細資料如下：

物業地址： 天水圍栢慧豪園1座低層A室 (物業編號: M300130145) 實用面積： 597平方呎 間隔： 3房 叫價： 698萬-->680萬元（減18萬元） 賣點： 屋苑旺中帶靜，位處14.8公頃天水圍公園旁

步程4分鐘可到區內最大型商場置富嘉湖

屋苑樓下設有巴士總站，對面馬路亦設輕鐵站

單位裝修企理，連露台

單位景觀開揚

每呎叫價約1.1萬元，較同屋苑呎價平6.84%

單位叫價較銀行估價平25萬元

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有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/2Eq4qxT



以下為單位相片:

▲ 栢慧豪園於2008年入伙，樓齡12年，也算區內年輕屋苑

▲ 客廳間隔四正

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▲ 單位設有露台，景觀開揚

▲ 房間設有大窗，感覺光猛

▲ 廚房設有不少儲物空間

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▲ 浴室設有浴缸，如想更慳位置可改裝成淋浴間

註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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