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【筍盤推介】裝修新淨連露台光猛3房 樓價唔使7球 比市價平7%

股樓投資 07:30 2020/08/22

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近日本港確診人數持續減少，疫情暫趨穩定，一手市場未有全新項目開售，準買家更積極於二手市場尋盤，樓市氣氛漸回暖，市場上的筍盤價持續減少。以下介紹的栢慧豪園3房放盤，單位裝修企理，也設有大露台，叫價為680萬元，每呎叫價只為11,390元，較同屋苑呎價平近7%，不需700萬元就可購入3房單位，換樓人士可留意一下。

相關文章:【樓市現象】業主睇淡前景 趁SSD鬆綁急沽貨 形品‧星寓劈210萬沽 低市價4%

 

放盤詳細資料如下：

物業地址： 天水圍栢慧豪園1座低層A室 (物業編號: M300130145)
實用面積： 597平方呎
間隔： 3房
叫價： 698萬-->680萬元（減18萬元） 
賣點：
  • 屋苑旺中帶靜，位處14.8公頃天水圍公園旁
  • 步程4分鐘可到區內最大型商場置富嘉湖
  • 屋苑樓下設有巴士總站，對面馬路亦設輕鐵站
  • 單位裝修企理，連露台
  • 單位景觀開揚
  • 每呎叫價約1.1萬元，較同屋苑呎價平6.84%
  • 單位叫價較銀行估價平25萬元

相關文章:【樓市現象】西貢雙連村屋勁減780萬 內地客見筍盤即入市 代理：內地人開始出擊吸優質平貨


有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/2Eq4qxT


以下為單位相片:

栢慧豪園於2008年入伙，樓齡12年，也算區內年輕屋苑

客廳間隔四正

相關文章:【疫市筍盤】進駐港島區最靚名校網 堅道樓呎價只係1.5萬 仲平過大埔上車盤

單位設有露台，景觀開揚

房間設有大窗，感覺光猛

廚房設有不少儲物空間

相關文章:【樓市故事】疫情下小朋友冇得去會所「放電」﹖ 霸氣外籍爸媽花6.1萬 租連泳池花園洋房比仔女

浴室設有浴缸，如想更慳位置可改裝成淋浴間

註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

相關文章:【大碼盤出擊】超級豪宅呎價5萬有價有市 緹山連錄3成交 發展商即袋2.5億元

 

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撰文 : 記者 陳詠妍

放盤 二手市場 估價 天水圍 栢慧豪園
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