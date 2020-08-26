【品水師教飲水@iM網欄】中水毒是甚麼? 飲幾多水才會中水毒?

曾有新聞報導過，有人因飲水過多而「中水毒」，飲水都會中毒嗎? 筆者是一名品水師，由於需要鍛練味覺，每天都要飲不同的水，飲水的數量自然比一般人多。少則一日3升，4升是等閒事，多則 5升都有，「日日飲咁多水, 唔怕中水毒咩?」

中水毒現象在醫學上稱為「低血鈉」，簡單來說「低血鈉」是指吸收過多的水份，會稀釋體內的「鈉」，礦物質「鈉」的其中一個功能是協助身體水份調節。身體在缺乏鈉的情況下，出現體液失調，導致過多的水份進入腦部，造成細胞腫脹，影響腦部功能和運作，繼而出現頭痛、嘔吐、精神恍惚、抽筋，或昏迷等徵狀，情況嚴重甚至會死亡，但發生死亡的可能性非常低。

那麼，飲幾多水才會中水毒呢? 其實視乎個人的身體狀況，並沒有一個指標。比較有機會中水毒的，主要有三種情況:

1. 運動後感到口渴 ，大量飲水，運動出汗已經流失了鈉，在沒有補充的情況下，又大量飲水，或會造成中水毒的風險。

，大量飲水，運動出汗已經流失了鈉，在沒有補充的情況下，又大量飲水，或會造成中水毒的風險。 2. 參加鬥飲水比賽 ，為了贏飲水要快、急、多，「灌水」同時快速稀釋體內的鈉，或會造成中水毒的風險。

，為了贏飲水要快、急、多，「灌水」同時快速稀釋體內的鈉，或會造成中水毒的風險。 3.某精神科的處方藥物 ，會產生一種副作用，令病人不其然覺得口渴。飲水不會令這口渴感散退，病人或會不自覺地不斷飲水 ，造成中水毒的風險。

中水毒聽起來有點可怕，但只要不在短時間內飲大量的水，其實沒有擔心的必要。就算是上述三種情況，要去到中水毒地步，也沒有想像之中的容易。飲水會飽肚，飽了便自然會停止飲水，而且身體也有排泄機能，排出過多的水分。

筆者建議每小時飲約150-200毫升(ml)的水，早上起床、進餐、運動後可以多飲一些。這飲水方法，可以在一天不同時段補充，水份會容易被身體吸收，也不用擔心中水毒。

多飲水只會令你多去廁所，反而可以幫你排毒。都市人生活繁忙，每日要飲足夠的水已經不容易了，要擔心中水毒，似乎想得太多了吧。倒是聽過有不喜歡飲水的人，借口怕中水毒，減少飲水，變相多飲了其他的高咖啡因或高糖飲品，這個更值得擔心吧。

作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介： 香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。 Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee

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