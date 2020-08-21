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【美國經濟】美國8月Markit製造業PMI報53.6 勝預期

即市財經 21:54 2020/08/21

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美國最新8月Markit製造業PMI報53.6，市場預期為52；服務業PMI為54.8，市場預期為51。美元指數短線拉升12點，漲幅擴大到0.72%，創8月13日以來新高至93.42。現貨黃金短線下跌，現報每安士1930.15美元，跌0.88%。

IHS Markit經濟學家Sian Jones表示，8月份的數據顯示，隨著製造商和服務提供商的客戶需求回升，私營部門的商業環境進一步改善。值得注意的是，在經歷了5個月的下滑後，服務業企業銷售再度增長。然而由於疫情和即將舉行的大選所帶來的不確定性，對明年產出的預期將較7月略有下滑。

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編輯︰侯景成

經濟 PMI 美國

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