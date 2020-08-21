【遊戲股】樂遊科技半年轉蝕578萬美元 惟《Warframe》註冊用戶升15%

▲ 樂遊科技上半年盈轉虧，蝕578.8萬美元，去年同期則錄得盈利928.8萬美元，不派息。

樂遊科技 （01089） 上半年盈轉虧，蝕578.8萬元（美元，下同），去年同期則錄得盈利928.8萬元，不派息。期內，收入按年跌14.2%至9069.2萬元，其中，遊戲開發及發行收入按年跌18.9%至7408.4萬元。

樂遊科技主要的收入和利潤來自旗艦產品《Warframe》，上半年註冊用戶總數按年升15.5%至6133.8萬人。受新冠肺炎疫情影響，一年一度的嘉年華活動TennoCon改為在線直播，期間遊戲的在線人數亦破歷史紀錄。

不過，期內收入下降主因疫情下研發團隊的新內容開發進度難以滿足玩家對內容量的巨大需求，加上《Warframe》於去年底推出的大型更新Empyrean，當中礙於一些技術原因致使未能完全達到玩家的期望，故對今年首季收入造成了一定的影響。

由於受一款在研產品暫停開發，將其研發成本確認為減值的影響，上半年毛利率大跌13.3個百分點至47.2%。

樂遊科技表示，公司還擁有數個處於不同開發階段的未公佈新遊戲產品，分別由旗下不同的工作室負責研發或聯合第三方遊戲工作室進行研發。疫情並未打亂公司正常的工作節奏，未來將盡快推出更多高品質的新遊戲，豐富產品組合，進一步提高盈利能力。

相關文章：【騰訊收購】樂遊科技與騰訊訂立私有化獨家協議 復牌曾飈一成（第三版）

【何猷君任CMO】創夢天地擬夥私募基金CVC 109億購樂遊科技 樂遊科技升逾3%

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：袁諾曦