19歲紐西蘭青年成功上車 不靠「父幹」憑慳錢大法儲首期

「上車」做業主對不少人來説都是遙遙無期的一件事，但有人則在19歲之齡已經成功「上車」做業主。最近紐西蘭一名19歲青年Leon van der Heijden，上月在拍賣會上，購入一幢價值近400萬港元的三房連排別墅。他透露自己的職業為一名水電工，沒有富爸爸或富媽媽，過去3年是靠的是慳錢絕技，成功儲下首期。

每天自備午餐

Leon表示，過去3年來，他每頓午餐僅花1美金（約7.8港元）解決，以實踐買樓的目標。一來Leon喜歡烹飪，二來自己準備午餐可省卻大量花費。Leon坦言，煮午餐為他節省開支、儲錢買樓的一大要訣。

儲錢與消費平衡

Work Life Balance 是新一代人的重要觀念，Leon作為一名年輕人也深明此道。雖然他一直渴望投資房地產，但他不希望為儲蓄而失去生活的樂趣。因此，他一直在儲錢和消費方式之間取得平衡，同時努力工作賺錢，終在未有得到父母幫助的情況下，儲到首期購入人生第一幢物業。

洞悉最佳入市時機 成交價平同區一半

上月，Leon在拍賣會上「完勝」3位競投買家，惟他的最高出價，仍低於賣家的底價。最後Leon與賣家磋商，以51萬美金買入房屋，並計劃待新西蘭解除第三階段封鎖後，搬入位於奧尼湖加教堂街（Church Street）4/107號的新居。

責任編輯：翁嘉陽

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