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【大行點睇】高盛提3大理由　重申對騰訊持正面看法

股樓投資 00:43 2020/08/22

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高盛近日與騰訊(00700)首席戰略官James Mitchell會面，討論騰訊次季業績表現後，重申對騰訊持正面看法，維持「買入」評級，目標價601元。

報告當中提到3大理由，第一騰訊擁有全面的在線娛樂內容組合第二騰訊不斷積極投資技術研發多元化收入來源可助強勁增長第三是微信料將推出更多功能，特別是針對朋友圈，可提高其變現水平

高盛續指，騰訊手遊《Call of Duty Mobile》等推出進展理想，但預期手機遊戲的收入佔比會從幾年前的50%下降到約30%。下一個收入增長將由雲帶動，特別是當5G雲遊戲進入市場。

另外，集團過去幾年都依靠支付業務帶動盈利增長，但今年有很大程度上將受到貸款和理財產品的推動，相信多元化收入來源是健康常態，幫助集團保持強勁增長。

 

 

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撰文 : 周兆邦

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