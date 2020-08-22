【大行點睇】高盛提3大理由　重申對騰訊持正面看法

高盛近日與騰訊(00700)首席戰略官James Mitchell會面，討論騰訊次季業績表現後，重申對騰訊持正面看法，維持「買入」評級，目標價601元。

報告當中提到3大理由，第一騰訊擁有全面的在線娛樂內容組合，第二騰訊不斷積極投資技術研發，多元化收入來源可助強勁增長，第三是微信料將推出更多功能，特別是針對朋友圈，可提高其變現水平。

高盛續指，騰訊手遊《Call of Duty Mobile》等推出進展理想，但預期手機遊戲的收入佔比會從幾年前的50%下降到約30%。下一個收入增長將由雲帶動，特別是當5G雲遊戲進入市場。

另外，集團過去幾年都依靠支付業務帶動盈利增長，但今年有很大程度上將受到貸款和理財產品的推動，相信多元化收入來源是健康常態，幫助集團保持強勁增長。

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