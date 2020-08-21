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【新股IPO】京東健康最快明年上市　去年業務收入超過100億元

股樓投資 21:54 2020/08/21

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近日盛傳京東（09618）計劃最快明年分拆京東健康來港上市，集資10億美元（約78億港元），目前已委任美林、海通及瑞銀為上市負責行。有指為了謀求上市時估值最大化，京東近日宣布，京東健康已經與高瓴資本就京東健康B輪不可贖回優先股融資簽訂最終協議，高瓴資本投資總額將超過8.3億美元，交割後京東集團仍將是京東健康的控股股東，交割將於2020年第三季完成。

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看好「大健康」市場的發展前景，京東集團於2019年5月宣布，將整合旗下醫藥零售、醫藥批發、互聯網醫療、健康城市等業務，成立京東健康，透過京東健康基於以醫、藥為核心的業務體系，進一步拓展並深化集團在「互聯網＋醫療健康」產業的布局。

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京東健康雖然成立時間不長，但成長相當迅速，公司管管理層此前曾透露，2019年京東健康全年業務收入超過100億元人民幣，且已經有盈利。其中，醫藥零售是京東健康的營收主力，佔整體達90%以上。

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記者：張以正

京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） IPO 香港股票

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