【美國大選】特朗普擬派執法人員或律師監察投票 防止選舉舞弊

美國總統特朗普近期經常把防範選舉舞弊掛在嘴邊,繼嘗試阻止郵寄選票後,他又提出新想法,就是派出執法人員或律師監察投票。

回應霍士新聞相關提問時,特朗普強調總統有能力阻止11月大選出現舞弊,他稱:

「我們將動用一切方法,會有治安官員、執法人員,甚至律師,或是檢察長等(協助監察投票)。」

(We’re going to have everything. We’re going to have sheriffs, and we’re going to have law enforcement. And we’re going to have hopefully U.S. attorneys, and we’re going to have everybody and attorney generals.)