【美國大選】特朗普擬派執法人員或律師監察投票 防止選舉舞弊

美國總統特朗普近期經常把防範選舉舞弊掛在嘴邊，繼嘗試阻止郵寄選票後，他又提出新想法，就是派出執法人員或律師監察投票。

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回應霍士新聞相關提問時，特朗普強調總統有能力阻止11月大選出現舞弊，他稱：

「我們將動用一切方法，會有治安官員、執法人員，甚至律師，或是檢察長等（協助監察投票）。」

（We’re going to have everything. We’re going to have sheriffs, and we’re going to have law enforcement. And we’re going to have hopefully U.S. attorneys, and we’re going to have everybody and attorney generals.）

特朗普又趁機再次批評郵寄選票的做法，形容「任何人都可以填寫」。他又舉例指，這些郵寄選票可能全部支持民主黨，而不是共和黨，當然情況有機會相反，但他對此質疑。

在本周較早前，特朗普曾經揚言，11月要他敗選，只有一個方法，就是選舉舞弊。而他也稱，需要見證大選結果，才會決定是否接受。

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責任編輯：陳啟賢

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