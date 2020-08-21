【澳洲移民】簽證獲延長至五年　須持特區護照　只持BNO或不合資格

澳洲早前公布，指定港人可獲延長簽證五年，其後可獲得「永久居留權的途徑」。及至近日，澳洲署理移民部長Alan Tudge公佈詳情，預計約一萬名在澳港人能受惠。他又說，澳洲與香港關係緊密，一直都吸引香港人才，而這些人才對澳洲經濟甚有貢獻。

值得留意的是，申請人須持有香港特區護照。換言之，若只持有英國國民（海外）護照（俗稱BNO）的港人，或未能受惠，當然詳細情況，最好向移民顧問查詢。

新安排詳情如下：

在2020年7月9日持有臨時畢業生（類別485）或臨時技術（類別482或457）簽證的港人，其簽證將自動延長至五年；

現時和將來在澳港人學生，在完成整個學業後，將合資格申請長達五年的臨時畢業簽證。申請人仍需符合一般的簽證要求，包括澳洲學歷要求（Australian Study Requirement）；

申請臨時技術簽證的港人，如果符合資格，即技術於清單列表上，並合乎當局勞工資格的要求，可申請長達五年的臨時工作簽證。

新聞稿：https://bit.ly/32bmjJf

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