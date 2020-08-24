  • 32°C
香港時間 : 2020824日 (一) 13:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【氣候變化】三文魚變細？　海洋變暖可能是罪魁禍首

環球政經 12:03 2020/08/24

分享：

阿拉斯加三文魚屬野生品種，營養價值甚至比養殖的挪威三文魚更高，一項新的研究顯示，這種三文魚的尺寸正在萎縮，而氣候變化很可能是主因，並可能對漁業、當地人民和野生動植物構成風險。

由阿拉斯加大學費爾班克斯分校（University of Alaska at Fairbanks）科學家領導的研究發現，在過去的60年中，阿拉斯加的5種野生三文魚中有4種的大小縮小至平均魚類的尺寸，自2010年以來生長停滯變得更加明顯。

其他文章：【動物研究】鯊魚也需要社交　能識別同伴一起生活逾4年

其他文章：【全球暖化】海洋溫度上升　將來會無魚食？

三文魚尺寸變小最嚴重的是阿拉斯加的帝王三文魚。報告又指，藍背三文魚、銀三文魚和阿拉斯加三文魚也正在縮小，這些發現是基於60年來收集得到的1,250萬個樣本數據所得出的結果。

研究又指，海洋變暖除了會影響氣候，還會加劇三文魚之間的競爭，導致牠們的體型變小。三文魚同時在海洋中變得更早熟，會較以前更早會回到淡水區。

除了人類會進食三文魚，阿拉斯加的野生動物例如野熊也會獵食三文魚。三文魚的體型變少，同時會影響野生動物。

阿拉斯加幾乎供應全美國的野生三文魚，根據州官員表示，去年漁民收穫了超過2.06億條三文魚，並以6.576億美元的價格出售。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：梁翠麗

氣候暖化 阿拉斯加 挪威 美國

上一篇文章

總統嘈完有用？ 美國FDA緊急批准用血清療法治新冠肺炎

下一篇文章

安倍今早再度入院　抗疫積勞成疾取體檢報告
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股分析】「商品大王」羅傑斯警告：恐見到一生中最嚴重金融危機
【美股分析】「商品大王」羅傑斯警告：恐見到一生中最嚴重金融危機
【網民熱話】一家三口月入$28,000　$17,500月租單位寧租不供！
【網民熱話】一家三口月入$28,000　$17,500月租單位寧租不供！
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所