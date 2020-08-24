【氣候變化】三文魚變細？　海洋變暖可能是罪魁禍首

阿拉斯加三文魚屬野生品種，營養價值甚至比養殖的挪威三文魚更高，一項新的研究顯示，這種三文魚的尺寸正在萎縮，而氣候變化很可能是主因，並可能對漁業、當地人民和野生動植物構成風險。

由阿拉斯加大學費爾班克斯分校（University of Alaska at Fairbanks）科學家領導的研究發現，在過去的60年中，阿拉斯加的5種野生三文魚中有4種的大小縮小至平均魚類的尺寸，自2010年以來生長停滯變得更加明顯。

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三文魚尺寸變小最嚴重的是阿拉斯加的帝王三文魚。報告又指，藍背三文魚、銀三文魚和阿拉斯加三文魚也正在縮小，這些發現是基於60年來收集得到的1,250萬個樣本數據所得出的結果。

研究又指，海洋變暖除了會影響氣候，還會加劇三文魚之間的競爭，導致牠們的體型變小。三文魚同時在海洋中變得更早熟，會較以前更早會回到淡水區。

除了人類會進食三文魚，阿拉斯加的野生動物例如野熊也會獵食三文魚。三文魚的體型變少，同時會影響野生動物。

阿拉斯加幾乎供應全美國的野生三文魚，根據州官員表示，去年漁民收穫了超過2.06億條三文魚，並以6.576億美元的價格出售。

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責任編輯：梁翠麗