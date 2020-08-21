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【新巴城巴】Templewater Bravo組國際財團　0.7倍市帳率32億收購新巴城巴

即市財經 21:53 2020/08/21

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Templewater Bravo牽頭組成的財團，宣布以32億億港元代價，一併收購新巴及城巴全數股權。

新巴城巴股權易手，善水資本旗下、擁天達銀行（Investec Bank）背景的另類資產投資公司Templewater Bravo牽頭，聯同英國公共交通服務營運Ascendal Group及中資股漢思能源 （00554） 組成的國際財團，宣布以32億港元代價，一併收購新巴及城巴全數股權，意味新巴及城巴將不再是港資公司。

交易完成後，Templewater Bravo將持有新巴及城巴超過90.8%權益，Ascendal Group及漢思能源則分別持有0.6%及8.6%。

根據新創建在聯交所披露的公告，城巴及新巴截至去年底的資產淨值約41.711億元，意味新創建今次或以折讓放盤，估值相當於約0.77倍市帳率；值得留意的是，截至6月30日止財政年度，NWS Transport Services Limited的除稅後溢利僅890萬元，按年計跌94.5%。

新巴及城巴易手時，上述財團需支付24.9億港元現金，而交易完成後，財團將以分期付款方式分三期支付餘下的7.1億港元，即於完成日期的第三、第五及第六個周年分別支付3.55億港元、1.6億港元及1.95億港元。

Templewater Bravo同時宣布，新巴及城巴之董事會將有所變動。不過，新創建 （00659） 行政總裁馬紹祥及三位新巴及城巴現有的管理層成員，包括董事總經理鍾澤文、人力資源及財務總監吳智光，和工程總監李廣威，則將留任董事會。

新巴及城巴現共有逾5000名員工，營運約200條路線，車隊超過1700架巴士。Templewater Bravo稱，新巴及城巴之現有營運模式將維持不變，員工目前薪酬待遇、僱傭條款，以至福利將會維持，以達致「保就業，保薪酬，保福利」的目標。

上述善水資本由天達銀行與周大福前員工張堃共同創立，其合伙人馬良 （Nicolas de Mascarel） 表示，即使本港經營環境困難，但形容新巴及城巴「一直堅定不移地為提供服務」，相信最終可「克服當前困難」。

原持有城巴及新巴的新創建，昨日股價收市報6.6元，升2.6%，市值約258.1億元。

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記者：莫亦熙

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