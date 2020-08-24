【新巴城巴】新巴城巴0.77倍市帳率　轉售予Templewater Bravo國際財團　新創建升逾7%

▲ Templewater Bravo牽頭組成的財團，宣布以32億億港元代價，一併收購新巴及城巴全數股權。

新巴城巴股權易手，新創建 （00659） 宣布，旗下持有新巴及城巴股權的公司，以32億元賣給國際財團，據通告披露，持有城巴及新巴的公司，截至去年底的資產淨值約41.7億元，收購市帳率0.77倍，即新財團以折讓價買入。另外，新巴城巴公司截至2019年6月的除稅後溢利，僅890萬元，按年跌95%，以收購市盈率計，逾300倍買入，若以2018年除稅後溢利計，收購市盈率約20倍。

新創建股價升逾7%，高見7.19元，成交1641萬元。

政府表示已知悉有關交易，認為交易對於新創建交通服務有限公司旗下的新巴及城巴，作為專營巴士營運者沒有改變，今次商業交易只涉及兩間巴士公司的控股公司轉換股東，並不涉及兩巴專營權的轉讓或處置，因此毋須行政長官會同行政會議批准。

政府回應查詢時指出，新巴及城巴必須繼續遵守巴士專營權的規定，營辦旗下的巴士服務，有關巴士服務的規定如票價、服務水平及車輛數目等將維持不變，並確保會繼續聘用現時各部門的員工，提供專業服務。

政府表示，新的集團也承諾有關變動並不會影響兩巴現有的員工，兩間巴士公司會繼續以現行的薪酬福利，聘用其各部門現有的員工。政府會密切留意事態的發展，確保有關的專營公司，能繼續提供適當而有效率的巴士服務。

新買家為善水資本旗下、擁天達銀行（Investec Bank）背景的另類資產投資公司Templewater Bravo牽頭，聯同英國公共交通服務營運Ascendal Group及中資股漢思能源 （00554） 組成的國際財團，宣布以32億港元代價，一併收購新巴及城巴全數股權，意味新巴及城巴將不再是港資公司。

交易完成後，Templewater Bravo將持有新巴及城巴超過90.8%權益，Ascendal Group及漢思能源則分別持有0.6%及8.6%。

根據新創建在聯交所披露的公告，城巴及新巴截至去年底的資產淨值約41.711億元，意味新創建今次或以折讓放盤，估值相當於約0.77倍市帳率；值得留意的是，截至6月30日止財政年度，NWS Transport Services Limited的除稅後溢利僅890萬元，按年計跌94.5%。

新巴及城巴易手時，上述財團需支付24.9億港元現金，而交易完成後，財團將以分期付款方式分三期支付餘下的7.1億港元，即於完成日期的第三、第五及第六個周年分別支付3.55億港元、1.6億港元及1.95億港元。

Templewater Bravo同時宣布，新巴及城巴之董事會將有所變動。不過，新創建 （00659） 行政總裁馬紹祥及三位新巴及城巴現有的管理層成員，包括董事總經理鍾澤文、人力資源及財務總監吳智光，和工程總監李廣威，則將留任董事會。

新巴及城巴現共有逾5000名員工，營運約200條路線，車隊超過1700架巴士。Templewater Bravo稱，新巴及城巴之現有營運模式將維持不變，員工目前薪酬待遇、僱傭條款，以至福利將會維持，以達致「保就業，保薪酬，保福利」的目標。

上述善水資本由天達銀行與周大福前員工張堃共同創立，其合伙人馬良 （Nicolas de Mascarel） 表示，即使本港經營環境困難，但形容新巴及城巴「一直堅定不移地為提供服務」，相信最終可「克服當前困難」。

原持有城巴及新巴的新創建，昨日股價收市報6.6元，升2.6%，市值約258.1億元。

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記者：莫亦熙