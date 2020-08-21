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【MPF】友邦及信安美股MPF跑輸　公司親解畫

即市財經 20:37 2020/08/21

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今年表現最好的MPF，是押注美股的萬全美股強積金，狂彈28%，但亦有美股基金大落後。

最近納指及標普鬥創新高，但晨星香港統計市面12隻美股強積金（MPF），今年表現甚參差，最好的是萬通保險旗下萬全美國股票基金，勁彈28%；反觀敬陪末席是友邦強積金優選計劃美洲基金，不升反跌近3%。

萬全美國股票MPF  年內勁彈28%

友邦香港（AIA）回應本報查詢指，雖然「友邦強積金優選計劃 – 美洲基金」在晨星網站被列為美國股票基金，但將其與美國股票基金組別中其他基金，包括「友邦強積金優選計劃 – 北美股票基金」作直接比較並不太合適，因未有全面反映其投資策略的差異。

友邦香港公關強調，「友邦強積金優選計劃 – 美洲基金」主要投資於緊貼北美及南美股票市場指數的基金組合，並非如同一組別內其他基金般，全部投資於北美股票。

同樣，被晨星指落後於同業的信安，因信安800系列計劃旗下美國股票，無論是I類或D類基金，年初迄今只錄得約1%升幅；早前兩者更呈負回報。

信安公關回應，指信安800系列計劃旗下的美國股票MPF，其基金經理在市場周期中，會因應基金管理方式或策略，例如基本面分析與動量交易，以至資金分配在大盤與小盤股等，視乎不同情況而作出相關調整；若以整個市場周期來看，有信心基金仍會跑贏。

此外，問及信安美國股票D類基金，今年升1.52%，表現較I類只升1.3%為好，緣何有別，信安公關補充，兩者表現差距主要與費用結構有關。D類的管理費為1.25%，I類的管理費則為1.59%。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : MPF

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