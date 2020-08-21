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【新加坡疫情】放寬入境限制 新西蘭汶萊旅客無需隔離

環球社會熱點 20:29 2020/08/21

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【新加坡疫情】放寬入境限制 新西蘭汶萊旅客無需隔離

新加坡疫情放緩，計劃下月放寬入境限制。衛生部表示，新西蘭和汶萊的旅客入境後無需居家檢疫，措施9月1日生效；旅客僅須在入境時接受病毒測試。惟當局仍然建議，國民推遲所有旅行。

新加坡3月起封關，其後因外勞宿舍爆疫，全國陷入2個月的封鎖。封鎖措施6月開始放寬，但難阻經濟衰退，今次放寬入境限制被視為恢復旅遊業和刺激經濟的首步。

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新加坡6月18日起，容許來自低風險國家和地區的旅客入境，如汶萊、澳門、新西蘭、南韓、台灣，但入境後居家隔離14日，期間進行病毒檢測。當局指，目前率先放新西蘭和汶萊旅客的入境安排。

新加坡跨部會抗疫工作小組領導人之一、國家發展部長黃循財表示，並未與汶萊和新西蘭達成互惠協議，仍與兩國商討安排。他補充，當局根據兩國的疫情數據，進行風險評估。

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衛生部呼籲，新加坡國民推遲所有旅行。衛生部長顏金勇建議，民眾在國外時，應採取預疫措施，注意個人衛生，留注當地事態發展。

新加坡連續2天的新增確診人數低於100，但周五（21日）錄得的確診病例稍稍回升至117宗。

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責任編輯：鄧燕君

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