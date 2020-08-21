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【樓市現象】業主睇淡前景 趁SSD鬆綁急沽貨 形品‧星寓劈210萬沽 低市價4%

股樓投資 20:23 2020/08/21

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疫情開始見回穩跡象，本周末二手睇樓量明顯再上升，準買家睇樓意欲明顯增強，另邊廂仍有睇淡後市的業主大幅減價沽貨，市場出現兩宗成交，兩位業主也持有單位3年，趁額外印花稅（SSD）踏入「鬆綁期」後即沽貨。

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其中一成交為於大角咀形品‧星寓中層J室，單位實用面積約473平方呎，為兩房間隔，享西南景觀。原業主叫價1,056萬元，放盤約一個月後，累減210萬元或約20%，以846萬元沽出單位，折合實用面積呎價約17,886元。據悉，原業主於2017年4月，以743.8萬元購入上述單位。剛鬆綁SSD，現轉手帳面獲利約102.2萬元，物業升值約14%。

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香港置業高級聯席董事張仲賢表示，上述單位成交價較市價低出約4%，原業主願意以低價沽出以上自住單位，主要由於看淡後市。他表示，現時形品‧星寓實用面積約468至488平方呎的2房單位，放盤約有10個，叫價由850萬至1,100萬元。張仲賢說，由於該盤鄰近旺角，市場需求仍大，故業主不急於大幅減價沽出單位。

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另外將軍澳蔚藍灣畔也錄得業主持貨滿3年後即沽貨個案，利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇指，單位為2座中層G室，實用面積約427平方呎，為兩房間隔，外望可遠將軍澳運動場景。單位近日由叫價733萬元減至711萬元易主，當中減價22萬元或3%，折合實用面積呎價約16,651元。據了解，原業主於2017年5月，以620萬元買入單位。剛鬆綁SSD，現轉手帳面獲利約91萬元，單位升值約18%。


蔡庭勇補充，海悅豪園本月累錄約2宗二手成交個案，平均實用面積呎價約15,535元。而屋苑現時有約8個單位放售，當中放盤入場價由738萬元起。

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撰文 : 記者 陳詠妍

額外印花稅 疫情 放盤 形品‧星寓 海悅豪園

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