【每日焦點】南韓SK海力士伺服器遭攻擊　Android 11限制第三方相機程式

▲ 最近南韓半導體製造商SK海力士遭黑客勒索。另外，Google表示Android 11系統將限制第三方相機程式，以保障用戶私隱安全。

近日黑客攻擊事件頻繁，網絡安全風險問題漸受關注，最近南韓半導體製造商SK海力士遭黑客勒索。另外，Google近日表示，Android 11系統將限制第三方相機程式，只能透過手機内建相機拍照，以保障用戶私隱安全。

近日傳出，南韓半導體製造商SK海力士（SK Hynix）成為黑客新目標。外媒報道指，SK海力士遭黑客集團攻擊，其伺服器遭植入勒索軟件，並取得了SK海力士不少檔案。科技網站itnews報道提到，日前曾攻擊物流廠商 Henning Harder、晶片製造商Maxilinear及日本攝影器材商Canon的黑客組織Maze，轉移目標攻擊SK海力士。

【網絡攻擊】黑客攻南韓SK海力士伺服器 竊取資料勒索贖金

不少相機應用程式爆出私隱安全問題，用戶愈來愈關注個人私隱。據外媒報道，Google近日表示，Android 11系統將限制用戶使用第三方相機程式，其他程式只能透過手機内建相機拍照，保障用戶私隱安全。

不少用戶都試過，使用其他相機程式拍攝之前，需要開放手機相簿等相關權限，其實亦同時帶來私隱安全風險。最近Google就宣佈，即將推出的Android 11系統，會對第三方相機程式作出限制。Google表示，此舉是為了保障用戶私隱及安全，防止一些非法的應用程式透過相機來竊取定位，以及其他用戶數據資料。

【私隱安全】 Android 11限制第三方相機程式 保障用戶私隱



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責任編輯：李寶如

