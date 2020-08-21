  • 29°C
香港時間 : 2020821日 (五) 20:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【每日焦點】南韓SK海力士伺服器遭攻擊　Android 11限制第三方相機程式

科技 20:00 2020/08/21

分享：

最近南韓半導體製造商SK海力士遭黑客勒索。另外，Google表示Android 11系統將限制第三方相機程式，以保障用戶私隱安全。

近日黑客攻擊事件頻繁，網絡安全風險問題漸受關注，最近南韓半導體製造商SK海力士遭黑客勒索。另外，Google近日表示，Android 11系統將限制第三方相機程式，只能透過手機内建相機拍照，以保障用戶私隱安全。

近日傳出，南韓半導體製造商SK海力士（SK Hynix）成為黑客新目標。外媒報道指，SK海力士遭黑客集團攻擊，其伺服器遭植入勒索軟件，並取得了SK海力士不少檔案。科技網站itnews報道提到，日前曾攻擊物流廠商 Henning Harder、晶片製造商Maxilinear及日本攝影器材商Canon的黑客組織Maze，轉移目標攻擊SK海力士。

【網絡攻擊】黑客攻南韓SK海力士伺服器 竊取資料勒索贖金

不少相機應用程式爆出私隱安全問題，用戶愈來愈關注個人私隱。據外媒報道，Google近日表示，Android 11系統將限制用戶使用第三方相機程式，其他程式只能透過手機内建相機拍照，保障用戶私隱安全。

不少用戶都試過，使用其他相機程式拍攝之前，需要開放手機相簿等相關權限，其實亦同時帶來私隱安全風險。最近Google就宣佈，即將推出的Android 11系統，會對第三方相機程式作出限制。Google表示，此舉是為了保障用戶私隱及安全，防止一些非法的應用程式透過相機來竊取定位，以及其他用戶數據資料。

【私隱安全】 Android 11限制第三方相機程式　保障用戶私隱


【更多科技新聞】

<<【Tesla交友】Tesla車主專享 「Tesla Dating」交友App登場

<<【iPhone 12】蘋果官方YouTube頻道洩露日期 傳發佈會9月10日舉行

責任編輯：李寶如
 

相關文章

【PS5】PlayStation 5宣傳影片曝光　展現主機、控制器新技術
今日
【PS5】PlayStation 5宣傳影片曝光　展現主機、控制器新技術
【電動車熱潮】美電動車Canoo用「訂閱制」　料新車2年後面世
今日
【電動車熱潮】美電動車Canoo用「訂閱制」　料新車2年後面世
【無綫耳機】Google Pixel Buds新功能　增強低音新增警報提示
今日
【無綫耳機】Google Pixel Buds新功能　增強低音新增警報提示
作業系統 手機Apps 軟件 黑客 南韓 Tesla Google YouTube LINE iPhone

下一篇文章

【私隱安全】 Android 11限制第三方相機程式　保障用戶私隱

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【全球死機】Gmail、Google Drive全球當機　Google多項服務出問題
【全球死機】Gmail、Google Drive全球當機　Google多項服務出問題
【健康碼】「港版健康碼」或推行在即　憑證有效期僅7天
【健康碼】「港版健康碼」或推行在即　憑證有效期僅7天
【小米感謝祭】一周限時優惠懶人包！智能家品、5G手機推廣折扣
【小米感謝祭】一周限時優惠懶人包！智能家品、5G手機推廣折扣
【抗疫新遊戲】Google推5個網上互動遊戲　探索藝術文化世界
【抗疫新遊戲】Google推5個網上互動遊戲　探索藝術文化世界
【華為禁令】美加強禁令讓全球供應鏈陷混亂　哪些科企或受影響？
【華為禁令】美加強禁令讓全球供應鏈陷混亂　哪些科企或受影響？
【科技抗疫】蘋果Google推出肺炎接觸史追蹤API　逾20國研引入
【科技抗疫】蘋果Google推出肺炎接觸史追蹤API　逾20國研引入